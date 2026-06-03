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220 km à travers 13 villes : Saint-Denis relève le défi d'une mobilité autrement à La Réunion

  • Publié le 3 juin 2026 à 11:05
  • Actualisé le 3 juin 2026 à 11:15
220 km en 5 jours : Saint-Denis relève le défi d'une mobilité autrement
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Ce samedi 30 mai, au Jardin de la liberté, la caravane du RezoTour2026 a officiellement pris son élan. Arnaud Huguet, élu aux mobilités douces, Jules Dieudonne, président d'Aaspro-mod et organisateur du tour, Jean-Pierre Marchau représentant de la Cinor, partenaires et équipes de terrain, ont donné le coup d'envoi officiel de cette édition 2026. "Le message est simple et fort : se déplacer autrement à La Réunion, c'est possible. Et on va le démontrer sur 220 km, en cinq jours, à travers 13 villes de notre île", affirme la Ville. (Photos : ville de Saint-Denis)

Pour suivre toute l'aventure c'est ici.

Saint-Denis, RezoTour 2026, Zoom

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