Saint-Denis : les enfants dionysiens font entendre leur voix

Lors de la mobilisation citoyenne du 27 mai 2026 à Saint-Denis, les enfants du Conseil des enfants de Denis (Ced) et du Conseil des jeunes dionysiens (Cjd) ont fait entendre leur voix. La mobilisation "appelle également l’importance de garantir l’effectivité du droit des enfants à s’exprimer sur les sujets qui les concernent, conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant", écrit la ville de Saint-Denis. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Denis)

Organisée à l’initiative du Conseil français des associations pour les droits de l’enfant (Cofrade) et de l’association Ekol du Bonheur, la marche pour l’enfance et la jeunesse a rassemblé près de 300 enfants et jeunes au départ du jardin de l’État.

Elle s’inscrit pleinement dans la dynamique portée par la ville de Saint-Denis en faveur de la participation des jeunes. Elle rappelle également l’importance de garantir l’effectivité du droit des enfants à s’exprimer sur les sujets qui les concernent, conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant.

Les enfants du Ced et les jeunes du Cjd ainsi que les volontaires en service civique ont participé à cette mobilisation aux côtés d’enfants venus de différentes communes de l’île.

La marche s’est clôturée en salle du conseil municipal à Saint-Denis, avec des prises de parole des jeunes élus, aux côtés de l’élue Audrey Coridon. Un temps collectif engagé autour de la défense et la protection des droits de l’enfant, de l’écoute de leur parole et de leur place dans la vie publique.