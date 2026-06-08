Saint-Denis : les opérations de proximité dans les quartiers continuent

La semaine dernière, une opération de proximité a mobilisé près de 30 policiers nationaux et municipaux dans le quartier de Primat à Saint-Denis. Tout au long de la matinée, les policiers sont allés à la rencontre des commerçants et des habitants pour échanger sur les préoccupations du quotidien et renforcer le lien avec la population. Des contrôles ont été réalisés ainsi que des procédures pour libérer les places de stationnement. "Ces opérations sont aussi l’occasion d’être présents sur le terrain, à l’écoute des habitants et de travailler ensemble pour un quartier plus agréable et plus sûr", écrit la mairie de Saint-Denis. (Photos : Saint-Denis)