Saint-Denis : la fierté dionysienne rayonne jusqu'en Europe

Formé au club de Lasours, puis pensionnaire du centre de formation du Psg Handball, notre jeune talent dionysien franchit une nouvelle étape en étant sélectionné en équipe de France U21 pour les championnats d'Europe, qui se dérouleront en Roumanie du 7 au 20 juillet 2026. "Une belle récompense pour son travail, sa détermination et son parcours, mais aussi une immense fierté pour Saint-Denis. Ici, dans la capitale Outre-mer, les rêves prennent vie et les talents grandissent jusqu'à porter les couleurs de leur pays sur la scène internationale", écrit la mairie. (Photo : Saint-Denis)