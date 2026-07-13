Saint-Denis : le conseil des enfants a appris à comprendre la démocratie

Les enfants de la ville de Saint-Denis ont été invités à l’Hôtel de ville pour découvrir les bureaux de la maire et des élus, les rencontrer et échanger avec eux. Organisée à l'approche du 14 juillet 2026, cette visite s’inscrit pleinement dans cette démarche de découverte des valeurs républicaines et de la vie démocratique locale (Photos : ville de Saint-Denis)

Une visite qui leur a permis d’aller plus loin dans leur engagement, de mieux comprendre le rôle de ceux qui prennent les décisions et de découvrir concrètement le fonctionnement de leur commune, pour à leur tour porter et défendre leurs idées.

"Cet apprentissage de la citoyenneté est une démarche qui se construit dans le temps, à travers les échanges, les projets et les expériences vécues", écrit la ville de Saint-Denis.