Saint-Denis : la ville agit pour ses habitants et porte la voix des réunionnais pour les "60 ans des solidarités communales"

Ce jeudi 1er octobre 2026, les élus de la ville de Saint-Denis se sont rendus à la Nordev à l’occasion des "60 ans des solidarités communales à La Réunion". (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Organisées par l’Union départementale des centres communaux d’action sociale (UDCCAS), présidée par David Belda, également adjoint en charge des affaires sociales à la ville de Saint-Denis, ces journées réunissent collectivités, organismes sociaux et associations. L’objectif : partager les expériences et préparer les réponses aux besoins des familles, au vieillissement de la population et aux difficultés d’accès aux droits.

À Saint-Denis, la Ville et son Centre communal d’action sociale (CCAS) soutiennent les budgets modestes, facilitent les démarches, maintiennent le lien avec les personnes isolées et accompagnent les projets d’insertion.

En avril dernier, la hausse du prix des carburants a ainsi conduit la Ville à mettre en place les chèques alimentaires "Coup de pouce". Destinée aux travailleurs modestes, cette aide exceptionnelle de 40 euros sur deux mois visait à préserver les dépenses alimentaires des ménages fragilisés par l’augmentation du coût des déplacements.

Cette présence passe notamment par les Jeudis d’Accès aux Droits, dont le but est d’"aller vers" les habitants. Le CCAS et ses partenaires se déplacent dans les quartiers pour informer, orienter et accompagner. Retraite, carte Vitale, emploi, difficultés sociales : plusieurs interlocuteurs sont réunis en un même lieu pour faciliter les démarches.

Cette proximité concerne également les seniors isolés, souvent éloignés de leurs droits. Les médiateurs adulte-relais et les agents de convivialité repèrent ces personnes, renouent le contact et facilitent leur accompagnement.

Le Prêt Social et Solidaire ouvre, quant à lui, une possibilité de créer son activité aux personnes en recherche d’emploi. Ce prêt à taux zéro, compris entre 500 et 2.500 euros, permet de financer le démarrage d’un projet, avec un soutien à la formation et à l’orientation professionnelle.

La ville souhaite prolonger ce travail avec les futurs espaces de libre-service solidaires, pour faciliter l’accès aux produits essentiels. Elle travaillera également avec son CCAS à élargir les tranches d’âge des enfants bénéficiant des cadeaux de Noël dans les quartiers, afin de soutenir davantage de familles.

En partageant à la Nordev les dispositifs développés dans ses quartiers et les difficultés rencontrées sur le terrain, Saint-Denis contribue au travail mené à l’échelle de La Réunion pour améliorer l’accompagnement des publics.

Cet engagement se poursuit au niveau national. Le 16 septembre dernier, Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, a été réélue première vice-présidente de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (UNCCAS), présidée par Luc Carvounas.

Première vice-présidente depuis 2020, elle continuera à porter les priorités de Saint-Denis, de La Réunion et des Outre-mer auprès des autorités nationales, pour défendre des politiques sociales adaptées aux réalités des territoires et les moyens nécessaires pour accompagner leurs habitants.