Saint-Denis : 2ème édition du marmailles VS parents

À l'école élémentaire JB Bossard à Sainte-Clotilde, la convivialité et la simplicité étaient présentes tout en pratiquant du sport en famille. Plusieurs activités d’athlétisme, de jeux collectifs et de défis ludiques ont été au programme. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : la ville de Saint-Denis)

Petits, parents et grands-parents se sont affrontés dans une ambiance conviviale et fair-play autour d’activités d’athlétisme, de jeux collectifs et de défis ludiques.

Une matinée placée sous le signe du partage, de l’esprit d’équipe et du plaisir de bouger ensemble, organisée par le CAC BOSSARD pour renforcer les liens familiaux et promouvoir l’activité physique en famille.