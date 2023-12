Saint- Denis : 70 lauréats pour le prix du bénévolat 2023

Le samedi 2 décembre 2023, Saint-Denis a organisé la remise du Prix du bénévolat 2023. Cet événement à été l'occasion de mettre en avant plus de 70 personnes œuvrant dans l'ombre pour la ville. Nous publions ci dessous le communiqué de la mairie de Saint Denis.

"Saint-Denis, ville citoyenne et fraternelle a à coeur de mettre en lumière celles et ceux qui se rendent volontaires pour les autres, ces militants de la vie associative qui donnent de leur temps et de leur énergie, sans compter.

L’engagement citoyen est au coeur du projet de mandature, à travers le prix du bénévolat, mais aussi à travers d’autres dispositifs, comme le budget participatif. La diversité et la richesse du tissu associatif dionysien jouent un rôle moteur qui participe pleinement au bien vivre ensemble dans les quartiers et dans la ville.

En effet, valoriser le bénévolat permet également de favoriser la cohésion sociale.Comme chaque année, Saint-Denis organise le Prix du Bénévolat afin de mettre sur le devant de la scène toutes ces personnes oeuvrant dans l’ombre. 70 nouveaux bénévoles

qui s’engagent dans les quartiers au bénéfice d’autres citoyens, individuellement ou au sein d’une association, vont être récompensés pour cette année 2023. Au total cesont près de 200 récipiendaires qui ont été récompensés depuis 2020.

Les domaines représentés sont l’éducation populaire, la santé, le handicap, intégration lutte contre les discriminations, égalité des chances, l’environnement, le sport….Tel qu’il soit, la Ville s’engage à accompagner les différentes associations, encore

impactées par la crise sanitaire.

En 2023, 486 associations et plus de 1000 projets ont été financés avec plus d’une centaine d’associations nouvelles depuis 2020 pour un budget d’environ 30 millions.Ce budget est sanctuarisé depuis 4 ans malgré les baisses de dotations de l’État et les budgets toujours plus contraints. La campagne de demande de subvention 2024 s’est déroulée du 15 juillet au 20 septembre 2023. Plus de 1102 demandes ont été effectuées.

La ville met également plus de 200 locaux et sites à disposition du tissu associatif dionysien en centre-ville et dans les quartiers. Plus de 30 locaux associatifs en 2023 ont fait l’objet de travaux (de sécurisation, de réhabilitation, de réfection mise aux normes ou encore de ravalement de façade) pour un montant de 665 364 euros. En 2024, la ville renforcera ces actions de réhabilitation du bâti à destination des locaux associatifs.

Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis :

"Depuis 2020, ce sont 200 bénévoles. C’est important car ce sont des hommes et des femmes, qui, dans la vie de tous les jours, prennent de leur temps pour donner à autrui. Ils se sacrifient beaucoup, ils s’oublient même un peu parfois, donc on veut leur dire qu’ils sont très précieux et que la ville est fière d’eux."

Brigitte Adame, Élue déléguée à la vie associative :

"C’est avec beaucoup de fierté, de générosité et d’amour que les bénévoles veulent aussi participer à la transformation de la ville de Saint-Denis. Au-delà du bâti et des forêts urbaines, on construit aussi l’humain pour changer nos pratiques face aux enjeux environnementaux. C’est pourquoi les bénévoles sont au coeur de nos quartiers, engagé.e.s au près des habitant.e.s, c’est une manière pour eux.elles de se sentir utile."