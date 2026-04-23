Saint-Denis : Marmit Zistoir revient pour sa deuxième édition

La ville de Saint-Denis donne rendez-vous ce vendredi 24 avril 2026 de 16h à 20h, à l'école élémentaire Les Églantines au Moufia pour la deuxième édition de Marmit Zistoir. Une soirée culturelle qui se tiendra tous les troisième vendredi du mois dans un quartier de la ville. "Avec Artourn et Compagnie, laissez-vous emporter par des contes en créole qui vous feront voyager dan tan lontan… Histoires, traditions et personnages emblématiques comme Kosa un soz ou Sirandane vous attendent pour un moment chaleureux au cœur du quartier", détaille la ville. (Photo : Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)