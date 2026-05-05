Saint-Denis : les enfants découvrent la magie du cinéma grâce à Ciné Marmailes

La 28 ème édition du festival Ciné marmailles est de retour pendant les vacances scolaires de mai. Du mardi 5 au jeudi 7 mai 2026, l'association la lanterne magique, "vous invite à célébrer l’enfance, l’imaginaire et la magie du cinéma à Saint-Denis", déclare la Ville. Au programme : 11 films pour petits et grands, une projection en plein air, quatre séances Cinébaba, un lotoquine spécial cinéma et quatre ateliers d’éducation à l’image. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la ville de Saint-Denis (Photo d'illustration : ville de Saint-Denis)

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