Saint-Denis : les seniors à l'honneur pour la première édition de la Semaine Bleue

À Saint-Denis, pendant sept jours, le bleu se glissera dans la ville, au fil des rencontres, des découvertes et des expériences pour la première édition dionysienne de la Semaine Bleue, qui se déroulera du 5 au 11 octobre 2026. Un de ses grands rendez-vous : la traditionnelle Marche Bleue, qui fêtera notamment ses 10 ans. "À Saint-Denis, bien vieillir, c'est pouvoir continuer à bouger, transmettre, découvrir et participer pleinement aux actions dionysiennes", dit la Ville. (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Du 5 au 11 octobre 2026, les seniors seront à l'honneur à Saint-Denis pour des rencontres gratuites. "Ils sortent désolément, c'est convivial, c'est bienveillant, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment chez toi, viens et partage", nous dit la maire, Ericka Bareigts. Selon elle, les seniors apprécient le fait de se sentir utiles aux autres.

Labellisée Ville Amie des Ainés, niveau Or, la ville de Saint-Denis souhaite faire de cette semaine un temps de rencontre et de partage, porté par une conviction : les seniors sont des acteurs à part entière de la vie du territoire.

- Les séniors, acteurs et actrices de la Ville -

Au programme de cette semaine : rencontres, témoignages et convivialité. La maire nous le rappel : "Il y a le grand rendez-vous de la marche bleue du samedi 10. Du lundi au dimanche, il y a beaucoup de manifestations : le dimanche toute la journée au Château Morange avec de la culture, avec des danses, avec des spectacles gratuits, on a des ateliers...". Regardez

Cette semaine, c'est aussi l'occasion de parler de l'emploi . "Il y aura un rendez-vous emploi à Jean-Ivoula, le jeudi 8. Les seniors vont rencontrer les enfants de l'école Bouvet au bowling et le dimanche 11, ce grand rendez-vous de la journée longtemps", ajoute la maire.

La maire rappelle qu'il ne s'agit pas d'une semaine uniquement réservée aux seniors, mais qu'ils peuvent être accompagnés de leur famille.

"C'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, on est plus de 4000 seniors aujourd'hui à la ville de Saint-Denis engagés sous une forme ou une autre, acteurs et actrices sous une forme ou une autre", conclut la maire. Regardez