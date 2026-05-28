Saint-Denis célèbre toutes les mamans

Toute la ville s’anime pour offrir aux mamans et aux familles un moment festif, convivial et rempli de belles surprises ce week-end du 30 et 31 mai 2026. Nous publions le post de la Ville (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
Toute la ville s’anime pour offrir aux mamans et aux familles un moment festif, convivial et rempli de belles surprises
- Centre-ville
- Chaudron
- Moufia II
- Carré piéton
- Champ Fleuri
- Marché artisanal de Saint-Denis
- Bancoul
Au programme :
- Concerts & animations
- Marché artisanal
- Sport
- Ateliers pour petits et grands
- Idées cadeaux