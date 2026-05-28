Saint-Denis célèbre toutes les mamans

Toute la ville s’anime pour offrir aux mamans et aux familles un moment festif, convivial et rempli de belles surprises ce week-end du 30 et 31 mai 2026. Nous publions le post de la Ville (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Toute la ville s’anime pour offrir aux mamans et aux familles un moment festif, convivial et rempli de belles surprises

- Centre-ville

- Chaudron

- Moufia II

- Carré piéton

- Champ Fleuri

- Marché artisanal de Saint-Denis

- Bancoul

Au programme :

- Concerts & animations

- Marché artisanal

- Sport

- Ateliers pour petits et grands

- Idées cadeaux