Saint-Denis : circulation interdite entre le giratoire de la Caserne Lambert et le carrefour Labourdonnais à partir de 18h ce samedi

La ville de Saint-Denis informe que pour permettre le bon déroulement de sa manifestation intitulée "Marché de nuit", la circulation sera interdite sur les RN1 et RN2 entre le giratoire de la Caserne Lambert et le carrefour Labourdonnais du samedi 3 octobre à 18h au dimanche 4 octobre à 3h du matin. La route sera donc fermée par les services de la mairie avec une déviation par les rues Lucien Gasparin et Labourdonnais dans les deux sens. Le Barachois sera de nouveau fermé le dimanche 4 octobre de 14h à 19h. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)