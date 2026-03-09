Saint-Denis : des espaces sécurisés et pensés pour le bien-être des enfants

Ce samedi 7 mars 2026, la ville de Saint-Denis a inauguré quatre aires de jeux sur son territoire. Situés à Champ Fleuri, aux Camélias, au Cœur Vert Familial et au Barachois, ces espaces ont été pensés pour offrir aux enfants des lieux de jeu sécurisés, inclusifs et adaptés à toutes et tous. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : ville de Saint-Denis)

Ici, les petit.e.s Dionysien.ne.s deviennent pirates à bord d’un bateau, explorateurs d’un univers imaginaire ou pilotes d’un vaisseau spatial. Les aires de jeux ne sont pas de simples équipements de loisirs : ce sont des espaces de créativité, d’apprentissage et de rencontre, où les enfants développent leur motricité, leur autonomie et le plaisir de jouer ensemble.

Première escale au rond-point des Manguiers aux Camélias, où la nouvelle aire de jeux est née d’une initiative citoyenne. Le projet a été retenu dans le cadre de la deuxième édition du Budget Participatif et porté par l’association Rond-Point des Manguiers, qui assurera l’entretien du site en matière de propreté.

Au Barachois, au Cœur Vert Familial et à Champ Fleuri, les travaux ont consisté en une réhabilitation des aires existantes. Très fréquentés par les familles, ces espaces nécessitaient une rénovation afin de garantir la sécurité et la qualité des équipements.

Dans le cadre de ces aménagements, la ville a également souhaité renforcer l’accessibilité et l’inclusion. Parce que le jeu est un droit, les nouvelles installations intègrent ainsi des équipements adaptés à tous les enfants : balançoires avec sièges sécurisés, jeux sensoriels, toboggans à pente douce et surfaces amortissantes Ces équipements permettent notamment d’accueillir les enfants à mobilité réduite ou présentant des troubles sensoriels.

Ces espaces répondent aussi à un enjeu de santé publique. En favorisant l’activité physique dès le plus jeune âge, les aires de jeux

encouragent les enfants à bouger, explorer et pratiquer une activité en extérieur dans l’espace urbain.

"À Saint-Denis, nous voulons créer des espaces où la vie se construit dans les quartiers", souligne la maire Ericka Bareigts. "Les enfants ne peuvent pas grandir seulement entre quatre murs. Ils ont besoin d’endroits pour respirer, jouer, se rencontrer et vivre pleinement leur vie d’enfant. Ces aires de jeux sont faites pour cela : favoriser la vie ensemble et le bonheur des familles."

Au total, ces opérations représentent plus de 320.000 euros d’investissement pour la ville de Saint-Denis, dont 74.620 euros pour l’aire de jeux des Camélias, 98.970 euros pour le CVF de la Trinité, 84.266 euros pour le Barachois et 62.151 euros pour Champ Fleuri.

À travers ces aménagements, la ville poursuit son objectifd’améliorer le cadre de vie dans les quartiers et de proposer aux familles des espaces publics de qualité, accessibles et sécurisés.

Ces équipements participent pleinement à la construction d’une ville de proximité, où chaque enfant peut trouver un lieu pour jouer, se rencontrer et s’épanouir.