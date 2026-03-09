Saint-Denis : don du sang dans le quartier de Montgaillard

L'Établissement Français du Sang - La Réunion / Océan Indien et la ville de Saint-Denis invite à faire une belle action de solidarité en ce mois de mars. Ce mercredi 11 mars 2026, rendez-vous est donné de 9 heures à 13h30 sur le parking de la médiathèque François Mitterrand pour donner son sang. Nous publions le post de la municipalité ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Réservez votre créneau dès maintenant : par téléphone au 0262 90 53 92 / 0262 90 53 07 ou rendez-vous directement sur place.