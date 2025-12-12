Saint-Denis et l’EFS : appel à donner son sang

À l’approche de Noël, Saint-Denis et l’Etablissement Français du Sang (EFS) font appel à la solidarité des réunionnais en les invitant à donner leur sang ce dimanche 14 décembre de 9h00 à 15h00 à la mairie de Saint-Denis. La commune et l’EFS rappellent que donner son sang peut permettre de sauver une vie particulièrement en cette période de fin d’année où les besoins sont accrus. Nous publions un post de la ville de Saint-Denis (Photo : www.imazpress.com)