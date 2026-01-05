Saint-Denis : fermeture de la télécabine Papang, ouverture prévisionnelle à 13 heures

La direction de la télécabine Papang informe les usagers que le service, momentanément interrompu ce matin, lundi 5 janvier 2025, devrait reprendre normalement à partir de 13 heures. "L’analyse approfondie a nécessité le changement d’un galet", indique la direction dans un communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

Cette opération technique sera réalisée par les techniciens de la société extérieur. Les tests de sécurité d’usage seront effectués avant la remise en service définitive du dispositif.

La direction remercie les usagers pour leur patience et leur compréhension face à cet incident technique indépendant de sa volonté.

Des solutions de report via le réseau de bus restent disponibles jusqu'à la réouverture complète de la ligne.

La fermeture annuelle du Papang pour sa maintenance et son contrôle technique aura lieu du 7 janvier au 16 janvier inclus.