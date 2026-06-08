Saint-Denis : la Fête de la musique fait son cinéma

Préparez vos pop-corn. Cette année, la Fête de la musique fait son cinéma à Saint-Denis. Il y en aura pour tous les goûts musicaux : au total, 35 scènes accueilleront près de 1.000 artistes, nationaux et locaux ce dimanche 21 juin 2026. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

C'est évidemment le grand rendez-vous de l'année pour les aficionados de la musique. Cette nouvelle édition de la fête de la musique a pour thème le cinéma. "Comme vous pouvez le voir sur l'affiche, on est un peu à Hollywood pendant cette fête de la musique", se réjouit Ericka Bareigts, la maire de Saint-Denis. "On proposera 35 spots, donc 35 scènes sur lesquels se produiront à peu près 1.000 artistes". Écoutez.

- Une fête familiale -

Hasard du calendrier, cette année la fête de la musique est célébrée le même jour que la fête des Pères. "On a voulu quelque chose qui rassemble la famille et qui parle à tous", explique la maire du chef-lieu. "J'invite évidemment tout le monde à venir. C'est une fête pour La Réunion toute entière. On vous attend avec impatience et tout est préparé pour vous recevoir, ici, à Saint- Denis".

La proposition musicale est riche : du Maloya à la Techno, en passant par le Rap et le Séga... Les artistes connus de l'île côtoieront les élèves de l'École Municipale de Musique, de Danse et d'Art Dramatique Loulou Pitou. Cette année encore, la ville fera la part belle aux amateurs. "Parce que c'est quelque chose qui est évidemment essentiel, de donner des scènes à des amateurs qui n'ont pas l'occasion d'être dans cette configuration-là", assure Ericka Bareigts.

Des partenariats avec des restaurateurs, des bars ou encore des boutiques permettront de proposer des scènes diverses et variées au centre-ville.

- Des navettes mises en place -

Comme tous les ans, des navettes seront mises en place via le réseau Citalis. Plusieurs bus permettront ainsi de se rendre au centre-ville depuis les écarts et les communes voisines comme Sainte-Suzanne ou Sainte-Marie.

Nouveauté cette année : un roller disco, comprenez une boîte de nuit à ciel ouvert où tous les danseurs portent des patins à roulettes. Une animation proposée et encadrée par la Ligue Réunionnaise de Roller et Skateboard.

Le programme prochain sera prochainement dévoilé.

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