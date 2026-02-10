Saint-Denis : la rue de la Cité Roland Garros se métamorphose

Le cadre de vie des habitants se voit améliorer par l'action de la ville de Saint-Denis grâce à l'opération de réparation et de requalification des voiries de la Cité Roland Garros. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

Ces travaux ont permis :

-la réfection complète de la chaussée de la voie principale,

- la modification d’un exutoire d’eaux pluviales afin d’augmenter la capacité d’écoulement et de faciliter l’évacuation lors de fortes pluies,

- la réfection du réseau d’eau potable

- la réfection partielle des trottoirs, notamment dans les zones présentant un risque pour les usagers ou dégradées

Un projet structurant pour une voirie plus sûre, plus fonctionnelle et mieux adaptée aux besoins du quartier.