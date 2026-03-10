Saint-Denis : la rue des Écoliers réaménagée

La ville de Saint-Denis poursuit ses opérations d’amélioration de la voirie dans les quartiers. La rue des Écoliers a fait l’objet de travaux de réaménagement visant à renforcer la sécurité des déplacements, améliorer le stationnement et moderniser les équipements publics. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous : (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Dans un quartier où les familles, les riverain.e.s et les enfants se croisent chaque jour, la rue des Écoliers retrouve aujourd’hui un nouveau visage. Ce mardi, la Ville de Saint-Denis a inauguré cette voie, après trois mois de travaux. L’objectif : rendre les déplacements plus sûrs et offrir un cadre de vie plus agréable aux habitant.e.s du quartier.

Sur plus de 270 mètres, la chaussée a été entièrement refaite pour permettre de fluidifier les conditions de circulation. Une attention particulière a été portée aux déplacements piétons : les trottoirs ont été rénovés pour sécuriser les cheminements et plusieurs ralentisseurs ont été installés afin d’apaiser la circulation.

Les aménagements ont aussi permis de revaloriser la placette située à l’arrière de l’école, offrant aux familles et aux enfants un espace plus spacieux et sécurisé.

Au total, ces travaux représentent un investissement de 270 000 euros. À travers cette opération, la Ville poursuit un objectif simple : améliorer le quotidien dans les quartiers et proposer des espaces publics plus sûrs, plus confortables et mieux adaptés aux usages des riverain.e.s.

"Ces travaux illustrent l’action de la Ville dans l’hyper-proximité, au plus près du quotidien des habitants", rappelle la maire Ericka Bareigts. "Ils ont été réalisés à la demande des élus et des riverains du quartier, dans le cadre de notre programme pluriannuel de rénovation de voirie mené dans l’ensemble des quartiers de Saint-Denis. Ce type d’aménagement ne consiste pas seulement à refaire une route. Il s’agit de créer un espace partagé, plus sûr et plus agréable pour toutes et tous : piétons, familles, personnes âgées, enfants ou personnes à mobilité réduite".