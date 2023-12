Saint-Denis : la statue de Mahé Labourdonnais a été déplacée

La statue de Mahé Labourdonnais a été déplacée ce lundi matin 4 décembre 2023 par les services municipaux de la ville. Elle a été transportée sur un site où elle sera rénovée avant d'être installée dans l'enceinte de la caserne Lambert à Saint-Denis. Le retrait de cette statue qui trônait dans les jardins de la préfecture depuis 1856 avait entrainé une polémique entre partisans et opposants de ce retrait. Les premiers estimant que la stèle dédiée à ce gouverneur esclavagistes n''avait plus lieu d'être exposée, les seconds rétorquant que le personnage fait partie intégrante de l'histoire de l'île et qu'il convenait donc de laisser sa statue en place. Plus d'informations à venir (photo : rb/www.imazpress.com)

Pour rappel, la statue est inscrite en tant que monument historique. "Dans ce contexte, c'est un monument à protéger, mais protéger ne veut pas dire laisser immobile" avait estimé le préfet Jérôme Filippini en avril dernier.

"Après avoir été saisi par la mairie de Saint-Denis sur le plan de réaménagement du square, j'ai consulté le ministère de la Culture qui a ensuite validé le projet de déplacement de la statue. Il faut noter que ce monument est protégé en raison de son intérêt historique, et non de sa localisation" avait-il ajouté.

Un déplacement qui a démarré ce lundi matin.

C'est finalement à la Caserne Lambert que la statue sera exposée, une fois celle-ci rénovée. Une configuration "qui convient aux deux partis" déclarait Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis.

