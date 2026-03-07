Saint-Denis : lancement des marchés de nuit pour l'année 2026

Ce samedi 7 mars 2026 aura lieu le premier marché de nuit de l'année 2026 sur le front de mer du Barachois de 19h à minuit. C'est le rendez-vous incontournable du 1er samedi du mois. Cette nouvelle édition promet une soirée festive, conviviale et 100% plaisir au cœur de la capitale. Découvrez l'artisanat local, un food court gourmand, des animations gratuites et des ateliers pour petits et grands. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

Au programme :

- Artisanat local

- Food court gourmand

- Animations gratuites – devant la statue Roland Garros

- Ateliers Lego motorisé (Briks4kidz), coloriage, porte-clés, bracelets et mandalas.

En déambulation :

- Danse du Lion du Nord

Au Kiosque Jules Arlanda :

- Danses chinoises

- Kungfu Circus

Au square de la Liberté :

- Karaoké libre à l’amphithéâtre

C’est votre moment. Prenez le micro et mettez l’ambiance :

- Karaoké Live – Spécial Hommage aux Femmes avec Giovanella (piano, guitare, voix)

Les plus belles chansons féminines… en live et avec vous

Au Bassin du Barachois :

- Pop, funk et soul du groupe Ouistiti Groove Machine

Sur la jetée :

- Chant guitare et cajón avec Acousti'K Trip

Six navettes gratuites circulent toutes les heures de 21h à 00h

Parkings Sodiparc gratuits