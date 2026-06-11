Saint-Denis : lancement du projet Baobab

La ville de Saint-Denis a participé au lancement du projet Baobab, une "dynamique qui fédère les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne". Chaque jour, près de 90.000 véhicules circulent à Saint-Denis. Nous publions ci-dessous le post de la Ville (Photo : ville de Saint-Denis)

C’est un véritable enjeu de santé publique. Nous passons parfois jusqu’à deux heures par jour dans les embouteillages, loin de nos familles et de notre qualité de vie. Proposer des solutions concrètes comme Baobab, c’est répondre à une réelle souffrance sociale.

Pour les travailleurs, les étudiants et les familles, Baobab constitue aujourd’hui une solution de mobilité efficace, accessible et déjà opérationnelle.

Avec la Cinor, nous poursuivons notre engagement pour améliorer et développer les transports du quotidien en articulant les différents modes de déplacement : le réseau de bus, le transport express Baobab, le téléphérique et les vélos verts. Notre objectif est clair : offrir à chacun des moyens de transport rapides, performants et respectueux de l’environnement.