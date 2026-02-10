Saint-Denis : le BTP forme et recrute

La ville de Saint-Denis en partenariat avec France Travail de La Réunion et la Mission locale nord organise un forum dédié aux métiers pour tous destiné à ceux qui souhaitent intégrer une formation, un emploi ou sont en reconversion professionnelle dans les métiers du batiment. Cette rencontre aura lieu le jeudi 12 février 2026 de 9h à 12h au Plateau noir des Lilas à Sainte-Clotilde. L'entrée est libre. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Venez rencontrer des professionnels et découvrir de nombreux métiers : maçonnerie, gros œuvre, plomberie, électricité, plaquisterie, cuisinistes… et bien plus encore

Échanges, informations, opportunités : une matinée pour construire votre avenir.