Saint-Denis : le centre social LaMI, une nouvelle maison pour les habitant.e.s du Chaudron, de Primat et de Moufia II

La ville de Saint-Denis a inauguré ce mercredi 17 juin 2026, le centre social du Chaudron, baptisé LaMI. Véritable maison de quartier pour les habitant.e.s, LaMI est ainsi une invitation à se rassembler, à partager et à agir ensemble. Un lieu de vie, de rencontre, où chacun pourra se retrouver, apprendre, être accompagné et créer. Nous publions le communiqué de Saint-Denis, ci-dessous : (Photos ville de Saint-Denis)

Au cœur du Chaudron, à deux pas de la future médiathèque intercommunale, un nouvel espace ouvre ses portes. Répondant au nom de LaMI, pour La Maison Intergénérationnelle et Interculturelle, ce lieu se veut avant tout une maison ouverte à toutes et tous, où chacun pourra trouver sa place, quel que soit son âge ou son parcours.

Choisi à l’issue d’une concertation citoyenne, son nom reflète les valeurs qui ont guidé sa création : l’amitié, la solidarité, le vivre-ensemble et le partage. Mais LaMI est avant tout un lieu qui se vit au quotidien. Ici, les familles pourront trouver un accompagnement, les enfants participer à des activités, les jeunes développer leurs projets, les associations se réunir et les seniors rompre l’isolement. Ateliers, soutien à la parentalité, accès aux droits, activités culturelles, animations, projets intergénérationnels : LaMI a ainsi vocation à devenir un véritable espace ressource pour les habitant.e.s du Chaudron, de Primat et de Moufia II.

« Ce sont des lieux où l’on ne s’isole pas, insiste la maire Ericka Bareigts. Aujourd’hui, on parle des problèmes sociaux, des difficultés économiques, de la violence. Nous répondons par des lieux de sécurité, des lieux de cohésion, des lieux de proximité, des lieux où les gens réapprennent à agir ensemble. L’objectif, justement, c’est de se réunir et de dire : venez ici, soyez ensemble, venez avec vos différences. »

Fruit de plusieurs années de travail, mené avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), ce centre social est le quatrième équipement de ce type sur le territoire. Implanté au coeur du quartier, il s’inscrit ainsi dans la dynamique du projet de Renouvellement urbain du Chaudron (RUCH) et traduit la volonté de la Ville de renforcer les équipements de proximité. Après le gymnase Daniel Narcisse, la Maison des Associations et de la Citoyenneté et l’Îlot Flamboyant, LaMI participe pleinement à la transformation durable du quartier et contribue à construire un cadre de vie plus solidaire, plus inclusif et plus attractif pour toutes et tous.