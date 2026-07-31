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Saint-Denis : le maloya bat son plein au Stade de l'Est

  • Publié le 31 juillet 2026 à 10:06
  • Actualisé le 31 juillet 2026 à 13:56
Saint-Denis : le maloya bat son plein au Stade de l'Est

Ce dimanche 26 juillet 2026, à Saint-Denis, le Stade de l’Est a vibré au rythme du maloya lors du festival Kabar Défilé 2026. Des centaines d’artistes, des familles, des jeunes et des anciens se sont réunis pour partager ce moment. "Bravo à l’association Lankraz, aux plus de 300 artistes, aux bénévoles, aux partenaires et à tous ceux qui ont fait de cette journée une si belle réussite. À Saint-Denis, nous continuerons à soutenir ces rendez-vous qui font battre le cœur de notre ville et qui donnent toute leur place aux talents réunionnais !" écrit la ville. (Photo : Saint-Denis)

Saint-Denis, Kabar défilé, Zoom

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