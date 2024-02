Saint-Denis : le plan sénior en action reprend du service pour cette année 2024

À Saint-Denis, la mairie fait des séniors l'une de ses priorités. Dans le chef-lieu, cette année, "on va passer le cap d'avoir 6.000 séniors", déclarait Éricka Bareigts lors de ses vœux. Des séniors qui peuvent bénéficier du plan "séniors en action 2024". Au programme 55 activités dont 16 nouvelles pour un coût symbolique de 5 euros l'année (Photos : sly/www.imazpress.com)

Pour cette nouvelle année 2024, le projet "senior en action" reprend du service avec 55 activités aux choix. Ces activités sont dédiées aux personnes de 55 ans et plus pour 5 euros par an. Pour cette nouvelle édition, 16 nouvelles activités sont proposées à la nouvelle jeunesse dont : le qi gong, la randonée pédestre, la gym douce sur chaise, le pilate, le kuduro fit, l'aéro boxe et encore bien d'autres.

Olivier Allard, directeur à la direction des séniors rappelle les trois objectifs du plan sénior : "le maintien de l'autonomie, la création du lien social et le dispositif social car les activités sont à cinq euros l'année". Ce projet respecte la condition d'hyper proximité : "on trouve au minimum deux activités dans chaque quartier".

Parmi les choix d'ateliers proposés par la mairie, l'activité phare chez les séniors sont les activités aquatiques avec la natation ou l'aquagym. Une activité suivit de très près par l'aquarelle, la poterie et surtout la mosaïque. Regardez :

"On doit sortir les séniors de l'isolement et créer du lien social, c'est très important pour la santé mentale", explique Gilbert Annette, adjoint aux séniors de Saint-Denis.

Dans l'ensemble, les places sur le projet sont très demandées mais il y a un bémol sur la participation des hommes. L'ancien maire de Saint-Denis confie : "on a encore du mal à expliquer mais on est sur un ratio de 80% de femmes et 20% d'hommes". "Ils sont peut-être moins courageux que les femmes", s'en amuse l'ancien maire de Saint-Denis. Regardez :

- Un demi-million d'euros pour les séniors -

" Le projet prend de l'ampleur, c'est pourquoi 500.000 euros de budget a été débloqué", déclare Ericka Bareigts maire de Saint-Denis. Les activités sont diverses pour permettre de stimuler à la fois le corps et le mental.

"On a une population qui vieillit de plus en plus jusqu'à atteindre les 100 ans", constate la maire de Saint-Denis. La mission est donc de permettre à la ville "ami des séniors" de vieillir dans de bonnes conditions. Regardez :

L'objectif pour cette année est clair : passer de 3.000 séniors inscrits à 5.800 pour 2024.

