Saint-Denis : la maire Éricka Bareigts présente ses vœux à la presse et aux influenceurs

Tradition oblige, la maire de Saint-Denis, Éricka Bareigts présente ses voeux à la presse et aux influenceur.euse.s ce mardi 30 janvier 2024 à la mairie de Saint-Denis. L'occasion pour l'élue de faire le point sur l'année écoulée et de présenter les grands projets en court pour 2024 et pour les années à venir. "Le bonheur", tel est le projet politique de la ville de Saint-Denis que rappelle la maire Ericka Bareigts (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour débuter son propos, la maire a tenu à revenir sur les épisodes de fortes pluies et Belal. "Il y a encore à résoudre des problèmes de terrain qui ont été fragilisés, notamment au Brûlé ou encore à Saint-François."

"On a vu des ruisseaux, des lits de rivière qui ont été déviés", ajoute l'édile. "On a perdu la culture de nos cyclones", dit-elle.

"Il faut retenir les leçons de Belal. Nous allons avoir des cyclones à plus de 2 en intensité, nous allons avoir un ou deux de type Irma mais nous aurons, c'est une certitude." "Mais faisons-nous semblant de ne pas voir où nous essayons de modifier ce que nous n'avons pas fait."

"Il nous faut plus de moyens, ce n'est pas avec une taxe Gemapi que nous allons endiguer les rivières. Il faut investir dans la gestion des eaux pluviales", précise Éricka Bareigts. "Il faut réaménager le territoire."

"Arrêtons d'artificialiser les terres et d'enlever l'eau des ravines car plus vous barrez l'eau, plus l'eau devient féroce", lance la maire de Saint-Denis.

La maire qui annonce "augmenter la capacité d'accueil dans les centres d'hébergement, identifier des LDS appartenant à la ville pour en faire des centres d'urgence, réinvestir sur l'aménagement des caniveaux, essayer lorsque nous faisons des travaux de voirie de les élargir, installer une cellule d'anticipation pour travailler avant, pendant et après."

Concernant les déchets verts, "c'est six fois Batsirai que la Cinor enlève".

"Nous allons donc réorienter cela pour être prêt avec EDF car l'électricité est une question de santé. Ce n'est pas juste manger une glace", dit-elle.

Ericka Bareigts annonce également 30 millions d'euros d'investissement sur la station d'eau de Bellepierre avec des travaux sur les trois prochaines années.

- Saint-Denis, ville attractive… -

La ville de Saint-Denis est pour Ericka Bareigts, "une ville attractive". Une attraction montrée par la hausse des habitants. "Nous avons une progression de 0,9% de la population avec 156.000 habitants."

Mais pourquoi les gens décident-ils de s'installer à Saint-Denis ? "On s'installe parce que l'on se sent en sécurité. Et la ville de Saint-Denis a des résultats sur la sécurité."

En tout, la ville de Saint-Denis compte 55 agents de police et autant sur la médiation. "Nous avons pour cette année 2024, 55 caméras installées qui s'additionneront aux 115 déjà installées."

Sur les 47 plus grandes villes de France (en-dessous de 500.000 habitants), Saint-Denis est classée 41ème. "C'est un bon résultat mais un résultat très fragiles", déclare Ericka Bareigts.

- … dont l'éducation, la jeunesse et les séniors sont les maîtres mots -

À Saint-Denis, "on y vient également pour l'éducation". "On est rassuré sur la qualité du bâti et de l'enseignement et depuis 2018 c'est notre priorité", souligne la maire de Saint-Denis.

"Pour que les enfants réussissent, il faut leur donner plus de moyens."

"Nous sommes la seule ville de France a offrir le package de l'éducation du bonheur", se félicite Ericka Bareigts. Bus gratuits, vacances éducatives…

L'éducation qui représente 17 millions d'euros tous les ans. 85% des familles de Saint-Denis mangent gratuitement.

Les familles viennent aussi car "nous avons un plan ambition jeunesse". La jeunesse représente 45% de la population à Saint-Denis. "La jeunesse c'est l'avenir", souligne l'élue.

"Il faut capter les jeunes pour leur donner le plus de politiques de transformation." Bus gratuit jusqu'à 26 ans, bourse de voyage dont 2.500 jeunes bénéficient. "On va jusqu'à 500 euros pour aider."

L'insertion à Saint-Denis, ce n'est pas seulement les jeunes. "Nous avons un plan d'insertion avec des job-dating, des accompagnements", indique Ericka Bareigts.

On vient également "car nous avons une politique séniors". 2.600 séniors sont sur les plans "séniors en action".

Et nous allons passer le cap d'en avoir 6.000. "Vieillir est une chance et quand on vieillit on reste un citoyen à part entière."

- 63 millions d'investissements pour 2024 à Saint-Denis -

Cette année encore – en 2024 – la ville ambition d'organiser de nombreuses manifestations tout au cours de l'année. "Les gens apprécient ces animations."

La maire annonce également le retour du marché de nuit. "On va essayer de l'emmener sur le nouveau square du Barachois."

De plus, Saint-Denis "aménage beaucoup" avec 63 millions d'euros d'investissements cette année. "Investir sans augmenter les impôts."

Pour 2024, "on va continuer le programme de réfection des voiries". "Notre idée c'est de mettre des pistes vélo, du verdissement."

"Tous les ans on fera 5 millions d'investissements."

Concernant les infrastructures sportives, "plusieurs complexes seront livrés dont le gymnase du Chaudron Daniel Narcisse ou encore le gymnase de La Source".

"Cette année, nous allons également réceptionner le plateau sportif de Joinville qui sera couvert de sorte qu'on arrive à protéger." "Si cela fonctionne bien, on fera la même chose sur le plateau des Lilas en 2025.

À Saint-François, Primat, au Bas de la Rivière, "nous allons également aménager les plateaux noirs et mettre en place des installations de street-workout".

En juillet 2024, "le stade Jean Ivoula recevra son stade tout neuf avec l'idée de réaffirmer notre place de JO 2024".

"La médiathèque du Chaudron sera également inaugurée fin 2024 ou début 2025."

- Saint-Denis, ville attractive et ville mobile -

La mairie souhaite mettre en place le projet Baobab pour baisse de 20% l'entrée des voitures dans le chef-lieu. "Moins d'embouteillages c'est plus de santé".

Baobab étant du transport commun pour rejoindre l'est au nord, en partenariat avec la Cinor. "En 2024, nous aurons des tronçons du Chaudron où nous allons faire des tracés pour que les bus puissent être en TCSP (transport collectif en sites propres)."

Mais pour cela, Ericka Bareigts veut "une gare". "Une gare pour que les voitures qui arrivent puissent avoir un parking relai et des bus qui pourront déposer les personnes devant la caserne Lambert."

À l'entrée de Saint-Denis (actuel parking pêcheur), "nous voulons un parking sur plusieurs niveaux pour accueillir les bus, les vélos, les voitures afin que les Réunionnais puissent aller à pied en centre-ville".

Il y a également le parking Butor. "Un parking qui existe déjà mais sur un seul niveau." Dans le cadre de Prunel "c'est un combat énorme", souligne la maire de Saint-Denis.

Les mobilités, "c'est aussi le téléphérique avec le futur projet sur la Montagne". "Notre objectif c'est de tout faire pour poser la première pierre."

Un téléphérique qui aura trois niveaux avec un pôle d'échange multimodal : Bellepierre/La Vigie, Ruisseau Blanc ainsi que Saint-Bernard. "Nous avons encore des terres sur la Montagne et on va certainement continuer à proposer une autre façon de vivre les Hauts à Saint-Denis."

Dernier point de l'élue du chef-lieu, le logement. "30% du parc social de La Réunion est à Saint-Denis."

"On va continuer à construire du logement tous les ans, du social, du logement intermédiaire, du logement pour les personnes âgées et du logement pour les jeunes."

Pour 2024, "nous allons livrer 533 logements, 100 pour les séniors, et trois résidences pour personnes âgées".

- "Dionypark, le grand projet de l'année 2024 -

Parmi les grands projets de la commune, "Dionypark, terre d'aventure".

Un "Dionypark" avec "des sensations partout, de la hauteur, une vouve (grande tour qu'on pourra escalader)", décrit Ericka Bareigts.

C'est trois hectares et 42.000 espèces végétales.

Autre grand projet, les travaux du Grand marché et de ce fait, l'installation du marché artisanal Léopold Rambaud.

20:45 Plusieurs feux d'artifices à Saint-Denis 11 feux d'artifices ont été tirés dans le chef-lieu, initiés depuis le Barachois par Ericka Bareigts sur la scène des concerts.

20:40 Une soirée animée Sur toute l'île les célébrations se poursuivent. À Sainte-Suzanne, la fin de journée est festive.

19:26 Défilé dans l'est À Sainte-Suzanne aussi de nombreuses personnes ont défilé dans les rues. Regardez

18:48 Concerts reportés à Saint-Joseph En raison des conditions météorologiques, la Ville de Saint-Joseph a annoncé le report des concerts prévus ce mercredi à la caverne des hirondelles. Le feu d'artifice est maintenu et débutera à 20h.

18:30 Spectacle moringue à Sainte-Suzanne L'association Kaiasse de la commune de l'est a organisé une représentation moringue en ce jour de célébration. Regardez

18:28 Maloya pour le préfet Ce matin, un hommage aux ancêtres a été rendu à Saint-Denis près de l'escalier Ti Kat Sou en présence d'Ericka Bareigts mais aussi du préfet de La Réunion qui a dansé le maloya pour l'occasion. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Réunion la 1ère (@reunionla1ere)

18:07 Marcher jusqu'au Barachois La marche se poursuit à Saint-Denis sur la rue de Paris animée par des danses et des chants. Point d'arrivée, le Barachois où se tiendra le grand concert à partir de 20 heures.

17:24 Top départ du défilé à Saint-Denis Dans le chef-lieu, le rendez-vous était donné à 17h au jardin de l'Etat pour le début du grand défilé. Cette année le thème met en avant les métiers à talents comme ceux de charbonnier, pêcheurs, lavandière ou encore forgeron qui étaient pratiqués par des esclaves.

13:34 Musique au stade de la Grande Fontaine À Saint-Paul, plusieurs plateaux sportifs accueillent les célébrations de ce 20 décembre. Et la musique fait vibrer le stade de la Grande Fontaine où une scène et plusieurs stands ont été installés.

13:23 11 feux d'artifices à Saint-Denis Le chef-lieu prépare pour ce soir du grand spectacle avec 11 feux d'artifices qui illumineront 11 quartiers de la ville à partir de 19h40.

12:16 Maloya sur le site de Salahin Si le krazé maloya est initialement prévu à 14 heures, le maloya est déjà bien présent sur le front de mer de Saint-Pierre.

11:18 Expositions et village à Saint-Pierre Les festivités ont aussi démarré dans le sud de l'île notamment à Saint-Pierre. Depuis 9 heures ce matin, expositions, degustations culinaires et village sont ouverts sur le site de Salahin. Des activités y sont proposées aux marmailles. Lire aussi - Saint-Pierre : le 20 désanm célébré sur le site de Salahin

10:47 Cérémonie des gardiens de l'âme à Sainte-Suzanne À l'occasion de ce mercredi 20 décembre, la première cérémonie officielle de remise des titres honorifiques des Gardiens de l'âme, de Gardien de la culture, de Zarlor et de Zarboutan nout kiltir se tient au gymnase de Bel Air à Sainte-Suzanne. Près de 120 personnes reçoivent un prix, à l'initiative de l'association Kaiasse, pour rendre hommage aux anciens, âgés de 80 ans et plus, qui ont permis au Moring et au Maloya de traverser les générations, malgré la colonisation. Maurice Gironcel est présent sur place. Prestations et chants se succèdent. Regardez Lire aussi - Sainte-Suzanne : la cérémonie de Gardiens de l'âme nout kiltir organisée ce mercredi

10:44 Bonzour zot tout Zordi 20 désanm ! Maloya i grèn partou dann La Rényion !