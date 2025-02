Saint-Denis : un premier comité de pilotage organisé sur un projet lié à la filière forêt-bois

Le 17 février 2025, le premier comité de pilotage du projet Giroflée s’est tenu à l’hémicycle du Département de La Réunion sous la présidence de Camille Clain, vice-présidente du Département en charge de l’environnement et du développement durable. Cet événement a réuni les représentants des principales institutions impliquées dans la structuration de la filière forêt-bois réunionnaise. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Département)

Ce comité de pilotage a été l’occasion de dresser un état des lieux des avancées du projet Giroflée, qui vise à structurer la filière forêt-bois à La Réunion tout en favorisant une gestion durable des ressources forestières locales, notamment pour la production de bois-énergie.

Lire aussi - Lancement opérationnel d'un projet pour la création d’une interprofession du bois

- Un point d’étape sur l’avancement du projet -

Les participants ont pu échanger sur les différentes actions en cours, notamment la caractérisation des ressources forestières destinées à produire du bois-énergie, le développement de solutions techniques pour l’exploitation et la valorisation du bois, ainsi que la modélisation des scénarios de gestion.

Un focus particulier a été mis sur le volet "animation territoriale", qui comprend la structuration d’une interprofession forêt-bois, le renforcement des compétences des acteurs de la filière, ainsi que la mise en place d’un cadre de gouvernance adapté aux spécificités réunionnaises. Les partenaires ont été invités à valider la stratégie mise en œuvre et à formaliser leur engagement pour les prochaines étapes

- Une vision commune et un engagement renforcé -

Au-delà du suivi technique du projet, ce comité de pilotage a permis de renforcer l’adhésion des institutions et partenaires autour d’une vision partagée du développement de la filière bois-énergie. Tous ont souligné l’importance d’une coordination efficace et d’un dialogue continu entre les acteurs, afin d’assurer la montée en puissance du projet et la concrétisation de ses objectifs.

La réunion a également été l’occasion d’évoquer les prochaines étapes clés du projet, notamment la consolidation des outils d’aide à la décision, l’organisation d’actions de formation pour les entrepreneurs de travaux forestiers, et la structuration de l’interprofession forêt-bois qui devrait voir le jour d’ici la fin du premier semestre de 2025.

- Giroflée, un projet fédérateur pour l’avenir de la filière bois-énergie -

Le comité de pilotage s’est conclu sur une dynamique positive, avec des engagements réaffirmés de la part des institutions et partenaires pour accompagner la filière vers une structuration pérenne. Giroflée s’impose comme un projet clé pour la transition énergétique de La Réunion, en valorisant les ressources forestières locales et en créant des opportunités économiques pour les acteurs du secteur.

Les partenaires se donnent désormais rendez-vous pour poursuivre cette ambition commune et transformer les engagements pris en actions concrètes.