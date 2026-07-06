Saint-Denis : le village caravanes fait étape à Domenjod

Si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un accompagnement pour concrétiser votre projet professionnel, venez échanger avec des professionnels de l'insertion et de l'emploi. Le mardi 7 juillet 2026, ils vous accueillent de 9h à 12h à la Case de Domenjod à Saint-Denis. Au programme : des offres d'emploi, des informations sur les formations, des conseils personnalisés et des rencontres pour vous aider à avancer dans votre parcours. "Que vous soyez en recherche d'emploi, en reconversion ou simplement en quête d'informations, les équipes présentes sont là pour vous accompagner", écrit la Ville. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com )