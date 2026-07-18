Saint-Denis : les 8-12 ans invités à créer leur propre livre-jeu

À l'occasion des vacances scolaires, la Ville de Saint-Denis encourage les jeunes de 8 à 12 ans à laisser libre cours à leurs imagination en participant au concours "crée ton livre-jeu". Jusqu'au 19 août 2026, les enfants sont invités à écrire, dessiner et inventer une aventure interactive. Les meilleures créations seront exposées et récompensées lors de 11éme édition du Salon du livre de jeunesse de l'océan indien, du 8 au 11 octobre. (Photo : ville de Saint-Denis)

Ce concours est organisé par La Réunion des livres, en partenariat avec la médiathèque François Mitterrand ainsi que plusieurs bibliothèques, médiathèques et réseaux de lecture publique de La Réunion. Retrouvez le règlement complet et toutes les informations ici.