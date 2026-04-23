Saint-Denis : les enfants de CM1 et CM2 deviennent "Les Ti gardiens de la nature péi"

À l’école Sarda Garriga de Sainte-Suzanne, l’Agence régionale de la biodiversité de La Réunion (ARB) a organisé, ce mardi 21 avril 2026, en partenariat avec le rectorat, la présentation du carnet "Les Ti gardiens de la nature péi". Le carnet a été distribué aux élèves de CM1 et CM2 réunionnais avec pour objectif de les sensibiliser à l'environnement de l'île. Nous publions le communiqué de l'ARB, ci-dessous. (Photos : Agence Régionale de la Biodiversité )

L'Agence Régionale de Biodiversité et la Région académique de La Réunion présentent "Les Ti Gardiens de la Nature Péï", un carnet d’exploration de la biodiversité réunionnaise distribué aux élèves de CM1 et CM2 de La Réunion.

À l’école Sarda Garriga de Sainte-Suzanne, l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) de La Réunion a organisé, ce mardi 21 avril, en partenariat avec le rectorat, une présentation et une distribution du carnet d’exploration « Les Ti Gardiens de la Nature Péï », livret dont 30.000 exemplaires ont été distribués aux élèves de CM1 et/ou CM2 réunionnais.

Ce carnet est le fruit d'une co-construction entre l'ARB, la région académique de La Réunion et un réseau de 27 partenaires du territoire. Il a pour objectif de sensibiliser et reconnecter les jeunes Réunionnaises et Réunionnais à leur environnement proche, de soutenir et enrichir les enseignements avec un support adapté au contexte local, et d’éveiller la curiosité des jeunes citoyens pour encourager leur engagement.

Pensé comme un outil à la fois éducatif, ludique et accessible, le carnet propose aux enfants une immersion dans les paysages naturels de La Réunion. Sous forme de quête à travers l’île, il contient des informations sur les milieux réunionnais et les espèces qui y vivent, des énigmes et des activités manuelles.

Il contient également une carte de l’île accompagnée d’une planche d’autocollants permettant aux élèves de compléter leur parcours, ainsi qu’un passeport biodiversité à tamponner en visitant des lieux partenaires.

À travers ce support, qui a vocation à faire le lien entre les différents temps d’apprentissage en classe, en temps périscolaire et familial, les enfants découvrent ce qu’est la biodiversité, apprennent à reconnaître les espèces emblématiques de l’île, sont invités à l’explorer en famille et à devenir, eux aussi, des acteurs de sa préservation.

Il sera un outil pour que la biodiversité locale serve d’exemple pour une meilleure appropriation par nos élèves réunionnais du programme national.

Ce carnet a bénéficié d’un financement de la part de l’Office de l’Eau et de la Drajes, et l’ARB est en cours de conventionnement avec les communes de l’île pour la diffusion et pérennisation du projet.

- Un outil pédagogique pour sensibiliser dès le plus jeune âge -

En ouverture de la conférence, Monsieur Le Maire de Sainte-Suzanne a souligné l’importance de proposer des outils éducatifs en lien avec la biodiversité locale, et annoncé le partenariat entre la commune de Sainte-Suzanne et l’ARB sur ce sujet. Pour lui, il est nécessaire de prendre en compte le vivant sous toutes ses formes afin de gérer avec plus de responsabilité notre environnement.

Prenant ensuite la parole, Karine Darlay, IA-DAASEN 1er degré-collèges, a insisté sur la nécessité de disposer d’un tel support dans les classes : "La préservation de la biodiversité est un enjeu essentiel pour La Réunion. Grâce à ce carnet, les élèves de CM1 et CM2 pourront désormais mieux comprendre leur environnement, développer leur curiosité et devenir des ambassadeurs de la nature auprès de leur famille et de leur entourage."

Ericka Bareigts, Présidente de l’ARB Réunion, a rappelé le travail engagé depuis plusieurs mois avec les partenaires éducatifs et environnementaux afin de concevoir un outil adapté aux élèves réunionnais.

Elle a souligné la volonté de l’ARB de rendre les enjeux de biodiversité concrets et accessibles : "sensibiliser les enfants, c’est préparer les citoyens de demain. Ce carnet permet de transmettre des connaissances, mais aussi des réflexes et des comportements favorables à la protection de notre environnement. C'est bien d'apprendre le vivant d’ici. Apprendre à protéger la biodiversité pour apprendre à nous protéger nous-mêmes"

Elle a rappelé que ce carnet a vocation à être utilisé aussi bien dans le cadre scolaire qu’à la maison, afin de créer un lien entre les apprentissages, les temps périscolaires et la vie familiale. “Il faut ouvrir nos yeux sur le monde qui nous entoure”.

- Une distribution aux élèves de CM1-CM2 de toutes les écoles de l’île -

Lors de la distribution des carnets en classe, Ericka Bareigts, Présidente de l’ARB, a salué cette initiative qui s’inscrit pleinement dans les missions de l’agence : "avec ce carnet, nous concrétisons notre volonté de sensibiliser largement à la biodiversité réunionnaise et de contribuer à territorialiser les notions abordées en classe aux spécificités locales. En touchant tous les élèves de CM1 et CM2, nous faisons le choix d’une action collective, ambitieuse et tournée vers l’avenir."

Elle a rappelé que près de 40 % de la biodiversité réunionnaise est aujourd’hui menacée et que la transmission aux jeunes générations constitue un levier essentiel pour faire évoluer durablement les comportements

Lors de la distribution aux élèves de CM1 de la classe de Mme Ronceray, les échanges avec les enfants ont permis de mesurer leur enthousiasme et leur envie de partir à la découverte de la nature réunionnaise.

À travers leurs questions, leurs réactions et leur curiosité, ils ont déjà montré qu’ils étaient prêts à devenir, eux aussi, de véritables "Ti gardiens de la nature péi"



Le carnet "Ti gardiens de la nature péi" est également accessible en téléchargement, accompagné de ressources complémentaires destinées aux acteurs éducatifs et aux familles.

Pour le consulter : https://www.carnet-biodiversite-reunion.re