Saint-Denis : les Jedi du Jazz reprennent possession des Berges de la Rivière

Les Jedi du Jazz reprennent possession des Berges de la Rivière Saint-Denis, ce jeudi 5 mars 2026, de 19h à 21h. Pour cette reprise placée sous le signe du mois de mars, la ville de Saint-Denis fait un clin d’œil assumé à l’univers décalé du film Mars Attacks, détourné aux couleurs du jazz. Gratuit et ouvert à toutes et tous, l’événement proposera une soirée jazz en plein air, dans le cadre naturel des berges, favorisant la rencontre entre artistes et public. Nous publions ci-dessous le communiqué de la municipalité (Photo : ville de Saint-Denis)

Pour cette mission sonore, la scène accueillera Melody Planet and Band et Fanjakana Guillaume Ramaye.

À travers les Jedi du Jazz, la ville de Saint-Denis poursuit son engagement en faveur d’une culture accessible, vivante et attractive, en proposant des temps forts réguliers au cœur des quartiers.