Saint-Denis : les jeunes para-sportifs dionysiens font la fierté de La Réunion à l'autre bout du monde

Les grandes scènes internationales du para-sport ont brillé aux couleurs de la Réunion par les jeunes investis et déterminés à repousser toutes les limites en cette année de 2025. De la Finlande à l'Australie, ces jeunes ont été vaillants et prêts à aller jusqu'au bout pour remporter la victoire. Une preuve que le sport inclusif crée des champions. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Plusieurs sportifs en situation de handicap ont relevé le défi de se surpasser et ont démontré que leur différence est une force qu’ils ont su exploiter.

Ils sont trois à avoir remporté la coupe tant rêvée par leur effort et leur détermination.

Parmi eux, Lucas Tandrayen, 1er athlète dionysien à être sélectionné en équipe de France sport adapté, Matthéo Gilbert Galard, vice-champion du monde para-athlétisme, et Matthieu Bon, champion du monde de para-athlétisme, meilleur gardien du monde de para hand-ball : "C’est un honneur d’être ici et je remercie également Nacou et aussi mes parents, car ils ont accepté mon handicap. Mon handicap a été détecté très tôt. Ça m'a permis de travailler dessus et d’exploiter mes qualités". Derrière ces victoires, un vrai message d’acceptation et de résilience qui émanent de ces exploits.

Ericka Bareigts: "Ce sont d’abord des garçons, des filles qui ont besoin d’être regardés et intégrés dans la vie comme tout le monde…On est très fiers d’avoir été cette commune qui vous a vu naître et qui vous voit aujourd'hui être sur le toit du monde".