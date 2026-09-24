Saint-Denis : patrimoine à ciel ouvert

Ce week-end du 19 au 20 septembre 2026, les Journées Européennes du Patrimoine ont invité le public à explorer Saint-Denis, ses quartiers et des lieux parfois méconnus de son histoire. De la léproserie de La Montagne au domaine de Beaubassin à Saint-François, à vélo dans les rues de la ville, à la barre F ou encore au Château Morange, les visites, balades et ateliers ont révélé les multiples visages du patrimoine dionysien. (Photos : ville de Saint-Denis)

Architecture, jardins, histoire des quartiers, lieux de mémoire et récits transmis de génération en génération : pendant deux jours, habitants et visiteurs ont pu découvrir Saint-Denis à travers celles et ceux qui en connaissent, préservent et transmettent l’histoire.

Merci aux associations, guides, acteurs culturels, intervenants et passionnés qui ont partagé leurs connaissances et contribué à la réussite de ces Journées Européennes du Patrimoine.