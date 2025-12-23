Saint-Denis : parents et enfants se défoulent lors des foulées du Père Noël

Le dimanche 7 décembre 2025, le Barachois à Saint-Denis est devenu un terrain de sport et de jeu mêlant compétitivité et fête. Un lieu où enfants et familles se sont bien défoulés pour les foulées du Père Noël. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

Tel un voyage autour du monde, ces 3 km de foulées ont été rythmés par de nombreuses animations musicales et festives, placées tout au long du parcours… de quoi donner du courage, des sourires et de l’énergie pour pour se dépasser et aller jusqu’au bout.

Cette édition a également été marquée par la participation des jeunes élus du Conseil des Enfants Dionysiens. Alors que le soleil se couchait et que les illuminations de Noël scintillaient sur le Barachois, nos jeunes élus ont eu l’honneur de remettre les médailles à tous nos petits héros et héroïnes, dans un moment rempli de fierté et d’émotion.

Ces foulées resteront un doux souvenir de plaisirs partagés en famille, entre sport, rires et magie de Noël.