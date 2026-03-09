Saint-Denis : tradition et culture chinois à l’école

Dans la cour de l'école Joinville à. Saint-Denis le vendredi 27 février 2026, une soirée a été consacrée à la célébration du nouvel an chinois, pour les enfants et leurs proches. Événement à la fois sensoriel et divertissant, les enfants ont pu s'initier à la confection de rouleaux de printemps, s’amuser avec des jeux traditionnels comme le mahjong ou le boulier, et découvrir l’art de la calligraphie grâce à la classe internationale section chinoise de l’école. Nous publions le post de la mairie ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)

Un joli temps partagé en famille qui s’est terminé en apothéose avec la danse des lions proposée par l’Association Ping-Sheng.

L’école ouverte, les festivités partagées , tel est l’esprit de l’école du bonheur.

Un événement porté par l'association de parents d’élèves des écoles maternelle Flamboyant et élémentaire de Joinville.