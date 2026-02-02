Saint-Denis : travaux d'aménagement dans le chemin des Brises

Des travaux d'aménagement de voirie vont être réalisés au chemin des Brises à Saint-Denis. Ces aménagements sont effectués dans le cadre de la création d'un trottoir et l'enfouissement du réseau Télécom. La préparation du chantier débutera du 2 au 13 février 2026. Les travaux s'effectueront du 16 février au 30 avril 2026. Des perturbations de circulation et de stationnement pourront avoir lieu durant cette période. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : rb/www.imazpress.com)