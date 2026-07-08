Saint-Denis : une année d’échanges entre l'école du bonheur et l'école du monde à Madagascar

À Saint-Denis, après l’école Damase Legros, c’est au tour de l’école Gabriel Macé de vivre cette aventure de jumelage. Depuis octobre 2025, les enfants d'une classe de Cm2 et ceux de l'école du monde à Besely, échangent régulièrement à travers de courtes vidéos réalisées en classe. Ils ont découvert le quotidien de leurs correspondants : leur école, leurs traditions, leurs jeux et même leurs langues. Pour clôturer ce projet de fin d’année, une visioconférence a permis aux classes de se dire au revoir et à bientôt. "Ce projet culturel et linguistique s’inscrit pleinement dans la démarche de l’école du bonheur, une école ouverte sur le monde et engagée dans des projets qui donnent du sens aux apprentissages", écrit la mairie de Saint-Denis. (Photos : Saint-Denis)