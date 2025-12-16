Saint-Denis : victoire au handball de l'équipe de Château

Le gymnase du 23e km au Tampon a tremblé lors de la victoire des joueurs de l'équipe dyonisienne de handball de Château pendant la finale du Trophée de La Réunion Jacques Royer. Ils se sont imposés avec un score de 35-25. La ville de Saint-Denis félicite chaleureusement le club, les joueurs et l'équipe du staff pour leur belle récompense au handball dionysien. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

"Leur force collective et leur détermination ont été la clé de leur succès", se félicite la ville de Saint-Denis.