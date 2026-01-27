Saint-Denis : victoire de Larry Tevanee au championnat de boxe de France

Larry Tevanee, jeune boxeur dionysien a été sacré Champion de France 2026 de boxe en catégorie -50 kg. La compétition s’est déroulée ce samedi à la salle Gaston Neveur à La Rochelle, où Larry, âgé de seulement 21 ans, a remporté son premier titre national dans cette catégorie. Licencié au club UPSD – Union Pugiliste de Saint-Denis, Larry Tevanee accompagné de Raymond Gevia l'entraîneur du club et Claude Villendeuil le président de la ligue réunionnaise de boxe, porte haut les couleurs de notre territoire et illustre le dynamisme du sport dionysien. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)