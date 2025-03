Saint-Gilles : pose d’une passerelle piétonne après la destruction totale du pont de la Ravine

Le passage du cyclone Garance le 28 février 2025 dernier a cause d’importants dégâts à Saint-Paul. Le pont de la Ravine Saint-Gilles a notamment été totalement détruit, compliquant fortement les déplacements dans ce secteur. La Région Réunion indique avoir "immédiatement lancé des travaux d’urgence". Pour "garantir la sécurité de tous et assurer une continuité des circulations, une passerelle piétonne est en train d’être installée et sera accessible, sauf imprévu, le 17 mars prochain", indique la Région. (Photo : Région)

La Région appelle "chacun a faire preuve d’une grande prudence lors de la reprise de la circulation".