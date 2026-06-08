Saint-Paul : une nouvelle vie pour l'ancien hôpital Gabriel-Martin

Les travaux de déconstruction de l’ancien hôpital Gabriel-Martin ont démarré à l'entrée sud. Baptisé La Kour Gaby, le futur ensemble accueillera 125 logements sociaux, 2 700 m² de commerces, davantage d'espaces végétalisés, 1 800 m² d’activités économiques et près de 300 places de stationnement en plus. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Paul)

À l’entrée Sud, le changement est désormais visible. Les travaux de déconstruction de l’ancien hôpital Gabriel-Martin ont démarré.

Un lieu qui a vu naître des générations de Saint-Pauloises et de Saint-Paulois et qui entre dans une nouvelle vie.

Un opération importante, portée par la ville de Saint-Paul et Ocidim, qui participe à la transformation du centre-ville. Baptisé La Kour Gaby, ce futur ensemble accueillera :

- 125 logements sociaux favorisant la mixité sociale

- 2 700 m² de commerces

- avantage d'espaces végétalisés

- 1 800 m² d’activités économiques

- Près de 300 places de stationnement en plus

La Kour Gaby est une brique supplémentaire du programme de renouvellement urbain engagé par la ville pour construire le Saint-Paul de demain, plus attractif, plus dynamique et qui répond aux besoins de ses habitants.

Cette transformation s’accompagne d’une démarche environnementale exemplaire. Une partie des matériaux sera recyclée et réutilisée. La perméabilité de la parcelle sera également améliorée.

30 % de l'espace sera végétalisé pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales et renforcer la résilience du territoire.

Ce qui était hier un lieu chargé d’histoire devient aujourd’hui un nouveau lieu de vie. La preuve que Saint-Paul i avans. Et que le Saint-Paul de demain se construit dès aujourd’hui.