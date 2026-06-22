Saint-Paul : jouer, mais sans perdre le contrôle

Ce mercredi 17 juin, à l'école Jasmin Robert de Sans Souci à Saint-Paul, les jeunes ont participé à « Pass' Manette avant que ça pèt ! », une journée mêlant jeux vidéo, échanges et sensibilisation aux usages du numérique. L'occasion d'aborder les bonnes pratiques liées aux écrans, de prévenir les comportements à risque et de rappeler qu'il est possible de jouer de manière équilibrée et responsable. "Une journée placée sous le signe du dialogue, du partage et du jeu, avec un leitmotiv simple : jouer ensemble, dans un environnement sain", écrit la mairie de Saint-Paul.