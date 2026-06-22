Saint-Paul : profiter de la fête en préservant la Ville

À l'approche des grands événements qui rassemblent des milliers de personnes à Saint-Paul, la commune rappelle que chacun a un rôle à jouer pour préserver la propreté de la Ville et protéger notre environnement. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Saviez-vous que lorsqu'un mégot est jeté dans la rue ou dans un caniveau, il ne disparaît pas ?

Porté par la pluie, il emprunte les réseaux d'eaux pluviales, traverse les ravines et peut terminer sa course dans le lagon puis dans l'océan, où il contribue à la pollution des milieux naturels.

Ensemble, adoptons les bons réflexes :

- Écraser son mégot et s'assurer qu'il est totalement éteint ;

- Utiliser les cendriers mis à disposition ou un cendrier de poche ;

- Jeter ses déchets dans les poubelles prévues à cet effet.

Un événement réussi est aussi un événement respectueux de son environnement. Ensemble, faisons de Saint-Paul une ville plus propre, plus belle et plus responsable