Saint-Paul et ses partenaires engagés pour les quartiers prioritaires

Ce mercredi 17 juin 2026, la ville de Saint-Paul a réuni à Plateau Caillou, l’ensemble des partenaires engagés dans la politique de la Ville : Préfecture de La Réunion, services de l’État, bailleurs sociaux, institutions, associations et acteurs de terrain. "Cette rencontre a permis de présenter les orientations du nouveau contrat de ville « Engagements quartiers 2030 » et de poursuivre le travail collectif engagé au service des quartiers prioritaires du territoire", écrit la Ville. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Paul)

Avec l’intégration de cinq nouveaux quartiers des hauts : Sans Souci, Le Guillaume Centre, La Saline-Vue Belle-Ermitage, Barrage-Cinq Heures et Ravine Daniel, Saint-Paul compte désormais 11 quartiers prioritaires. Plus de 15 500 habitants bénéficient ainsi des dispositifs de la Politique de la Ville.

Réussite éducative, insertion, santé, accès aux droits, sécurité, cadre de vie et cohésion sociale : autant d’enjeux sur lesquels les partenaires poursuivent leur mobilisation afin d’apporter des réponses concrètes au plus près des besoins des habitants.

Ensemble, nous construisons une ville plus solidaire, plus inclusive et plus proche de ses quartiers.