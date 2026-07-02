Des étoiles du football au plus près des marmay de Saint-Paul

Retour en images sur la rencontre organisée au stade Freddy Souprayenmestry à Saint-Paul, pour la 16ème édition de l'opération Foot en Vim (Very important marmay). Une journée placée sous le signe du partage, de l'inspiration et de la passion du football. 120 jeunes licenciés de huit clubs saint-paulois ont eu la chance d'échanger avec des personnalités inspirantes du football tels que Thiniba Samoura et Tara Elimbi Gilbert, Adrien Thomasson ou encore Fabrice Abriel. " Avec plus de 25.000 licenciés, notre commune affirme chaque jour son ambition d'être une ville où les jeunes peuvent s'épanouir, se dépasser et croire en leurs rêves", écrit la Ville. (Photos : ville de Saint-Paul)