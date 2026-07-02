Fêtes de juillet à Saint-Paul : préparez vos déplacements

À l'occasion de la Braderie commerciale et des Fêtes de Juillet, des modifications de circulation et de stationnement sont mises en place dès à présent jusqu'au 22 juillet afin d'assurer le bon déroulement des animations et la sécurité de tous. Parmi les principales mesures : fermeture de plusieurs parkings pour l'installation des manèges, centre-ville piéton pendant la Braderie, déviations mises en place sur plusieurs axes, restrictions de circulation sur le Front de mer le 14 juillet pour les festivités. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

- Installation des manèges -

Afin de permettre l’installation puis le démontage des attractions foraines, plusieurs parkings seront fermés du 29 juin au 22 juillet :

- le parking du CCAS ;

- le parking situé à l’angle des rues Suffren et Évariste de Parny ;

- une partie du parking PVNTE (côté rue Évariste de Parny).

- Braderie commerciale : un centre-ville piéton -

Du 4 au 13 juillet, de 8 h à 18 h 30, puis le 14 juillet de 8 h à 19 h 30, plusieurs rues du centre-ville seront fermées à la circulation et au stationnement afin d’accueillir les commerçants et les nombreux visiteurs.

Les secteurs concernés sont :

- la rue Marius et Ary Leblond ;

- la rue Suffren ;

- la rue Leconte de Lisle ;

- la rue du Commerce.

Des déviations seront mises en place pour faciliter les déplacements.

Les riverains pourront accéder à leur domicile avant les horaires de fermeture des voies, tandis que les commerçants forains disposeront de créneaux spécifiques pour l’installation et le démontage de leurs étals.

- Fermeture anticipée de la rue Marius et Ary Leblond -

La portion comprise entre la rue Rhin-et-Danube et la place du Général-de-Gaulle sera fermée dès le 2 juillet à 5 h, jusqu’au 15 juillet à 12 h, afin de permettre l’installation des festivités.

Une circulation en double sens sera temporairement mise en place sur une partie de la voie afin de maintenir l’accès au secteur.

- Bal des Seniors : des parkings temporairement indisponibles -

Pour permettre l’organisation du traditionnel bal des Seniors :

le parking du restaurant Vapiano et le parking Valorens seront fermés du 6 juillet à 20 h au 10 juillet à 12 h ;

le parking nord du marché forain sera fermé le 9 juillet de 5 h à 17 h afin d’accueillir les bus transportant les participants.

- 14 Juillet : circulation adaptée sur le Front de mer -

À l’occasion des festivités nationales du 14 juillet, plusieurs restrictions seront mises en place sur le Front de mer :

- fermeture du parking sud du marché forain pour l’installation de la logistique ;

- fermeture temporaire de la circulation sur une partie du quai Gilbert ;

- restrictions de circulation sur les rues Rhin-et-Danube, Élie Eudor et Suffren ;

- interdictions de stationnement sur plusieurs secteurs à proximité des animations.

Des itinéraires de déviation seront clairement signalés afin de fluidifier les déplacements.

- Nettoyage et remise en circulation -

Chaque soir, les équipes de la Direction cadre de vie et propreté procéderont au nettoyage des espaces ayant accueilli les festivités. Les rues concernées seront rouvertes progressivement à l’avancement des opérations.

- La Ville remercie les usagers pour leur compréhension -

Ces mesures temporaires sont indispensables au bon déroulement des fêtes de juillet et à la sécurité de l’ensemble des participants.

La Ville de Saint-Paul remercie les riverains, commerçants et visiteurs pour leur compréhension et les invite à privilégier les itinéraires de déviation ainsi que les parkings accessibles pendant toute la durée des festivités.