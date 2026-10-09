Saint-Paul : venus de Mafate pour profiter de la semaine bleue pendant trois jours, 23 gramounes participent à des ateliers sur le littoral

Dans le cadre de la Semaine Bleue 2026, la ville de Saint-Paul a accueilli ce vendredi 9 octobre 2026, 23 gramounes venus de Mafate, pour trois jours de rencontres et de partage avec les seniors du littoral. Au programme : Yoga du rire, art-thérapie, ateliers créatifs et repas partagé ont rythmé cette journée, marquée notamment par la participation des jeunes du CJSP à l’animation des ateliers créatifs. Une belle illustration du thème de cette édition : "Relions tous les âges dans des territoires engagés". (Photos : ville de Saint-Paul)

Dimanche 11 octobre 2026 : clôture de la Semaine Bleue

La semaine se terminera ce dimanche au boulodrome du front de mer de Saint-Paul, avec 1 500 personnes attendues et le traditionnel Bal des gramounes.

Les temps forts de la journée :

9h30 : messe ;

11h : temps protocolaire ;

11h45 : démonstration de danse en ligne ;

13h : bal avec orchestre.