Saint-Paul : 19 lycéens espagnols en échange scolaire avec le lycée Évariste-de-Parny

Ce vendredi 11 septembre 2026, la ville de Saint-Paul a accueilli 19 lycéens espagnols du lycée Eras de Renueva de León, accompagnés de leurs professeurs, dans le cadre d'un échange scolaire avec le lycée Évariste-de-Parny. "Durant leur séjour, les élèves auront l'occasion de découvrir Saint-Paul, son patrimoine, mais aussi les richesses naturelles et culturelles de La Réunion, avant de poursuivre cette aventure par l'accueil des lycéens réunionnais à León", précise la municipalité. Nous partageons le post de la ville de Saint-Paul : (Photos Ville de Saint-Paul)